Bologna-Napoli, una trasferta fra gioie e dolori

Lo stadio “Dall’Ara” di Bologna non è mai parso un luogo semplice in cui giocare se ti chiami Napoli. Nella stagione 2015/16 una sonora sconfitta contro i rossoblu per 3-2 complicarono la corsa scudetto dopo una grande vittoria ottenuta al San Paolo contro l’Inter 2-1 dove fu protagonista il solito Gonzalo Higuain. Sicuramente è stato teatro di grandi vittorie, basti pensare le triplette di Hamsik e Mertens in una sola partita, l’1-7 del 2017 ma anche di partite deludenti come la sconfitta nell’ultima giornata di campionato per 3-2 sotto la gestione Ancelotti. Bologna-Napoli è anche intrecci di mercato: Britos, Dzemaili, Zuniga e altri protagonisti del Napoli di Mazzarri e Benitez.