Bologna-Napoli, Spalletti attuerà quattro cambi di formazione

Il Napoli sarà di scena a Bologna luned’ alle ore 18:30 in uno dei posticipi della ventiduesima giornata di Serie A. Il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, potrà contare nuovamente su qualche calciatore che fino ad ora era out causa covid o infortunio e, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, nei titolari si dovrebbero vedere quattro novità rispetto alla gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Spalletti, infatti, sembra essere orientato a schierare dall’inizio Mario Rui, al posto di Ghoulam, Juan Jesus per Tuanzebe e Lozano per Elmas, oltre al cambio obbligatorio in porta con Meret che prenderà il posto di Ospina, infortunato.