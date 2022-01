VIDEO – Nani, primo shooting da giocatore del Venezia tra le bellezze cittadine

Tra le bellezze della città di Venezia, Luís Carlos Almeida da Cunha, conosciuto come Nani, compie il suo primo shooting da giocatore della maglia arancioneroverde. Sereno, sorridente, da come lo si evince dal video pubblicato da Gianluca di Marzio sui social. L’ex Manchester United ha firmato un contratto di 18 mesi e spera di esserci già per questo weekend, visto che già si è allenato con i suoi nuovi compagni e, a differenza del passato, non ha problemi fisici ed è in ottime condizioni atletiche.