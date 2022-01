Verso Bologna: tornano Zielinski e Mario Rui, dubbio Insigne! La situazione

Dopo un lungo periodo di emergenza, Luciano Spalletti può ‘respirare’ considerando che in vista della trasferta di Bologna il tecnico degli azzurri potrà contare subito su Zielinski, Mario Rui e l’ultimo ritorno Victor Osimhen. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il nigeriano non verrà rischiato dal primo minuto e se la partita dovrebbe mettersi bene il tecnico toscano potrebbe anche optare per un rinvio del suo impiego.

Diverso il discorso relativo a Lorenzo Insigne, da valutare giorno per giorno in vista del match con la salernitana del 23 gennaio, improbabile dunque l’ipotesi di una sua convocazione per la trasferta in emilia.