Come riportato da Sky Sport, il Genoa ha esonerato Andriy Shevchenko: finisce subito la sua avventura da allenatore in Serie A.

Al suo posto, sempre come riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la società rossoblu sta pensando a Labbadia: intanto, sono stati scelti Murgita e Konko come soluzione ad interim, proprio in attesa di chiudere per l’allenatore tedesco.