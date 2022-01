TMW – Mercato Napoli, Tuanzebe non sarà l’unico arrivo in difesa: la situazione

Nel corso del suo consueto editoriale pubblicato sul portale tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini ha fornito gli ultimi aggiornamenti sul mercato in difesa del Napoli:

“Manolas out, Tuanzebe in, per completare il reparto dopo la partenza del greco; tuttavia, se dovesse arrivare un’occasione il club si farà trovare pronto per rinforzare il ruolo di esterno basso a sinistra. Seguito con attenzione Mathias Olivera del Getafe, ma la società spagnola non apre all’ipotesi del prestito. Per giugno occhio a Mandava, in scadenza di contratto con il Lille, ipotesi più concreta”.