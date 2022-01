TMW – Bologna-Napoli, la probabile formazione azzurra: tornano Mario Rui e Fabian, dubbio in porta

Tuttomercatoweb presenta la sfida di lunedì 17 gennaio tra Bologna e Napoli, parlando della probabile formazione della squadra di Spalletti.

Il tecnico ritrova Mario Rui e Fabian Ruiz, entrambi dovrebbero tornare titolari dopo il periodo in cui sono stati positivi. In porta, Ospina ha subito un risentimento al polpaccio e potrebbe partire fuori, lasciando spazio a Meret dal primo minuto. A centrocampo, ballottaggio Demme-Lobotka con il tedesco in pole position. In avanti, Lozano titolare a sinistra, Politano a destra, e Elmas trequartista alle spalle di Mertens: Petagna dovrebbe partire fuori.

PROBABILE FORMAZIONE

NAPOLI (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Fabian; Politano, Elmas, Lozano; Mertens.