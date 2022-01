Salvione: ” E’ il preferito del presidente, rinnovo del contratto in arrivo”

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport, è stato ospite di “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio parlando in vista della sfida di lunedì contro il Bologna al Dall’Ara:

“Contro il Bologna il Napoli può recuperare diversi giocatori. Ghoulam ha giocato tre partite consecutive e bisogna fare i complimenti, ma credo che lascerà il posto a Mario Rui. Al centro della difesa ritornano Rrahmani e Juan Jesus, con Zielinski che potrebbe ritornare nella trequarti alle spalle di Petagna.”

Si è parlato anche di Meret, che è pronto a ritornare tra i pali dopo l’infortunio di Ospina, anche in vista futura…

“Alex è tra i preferiti del presidente, ci sono delle possibilità di arrivare al rinnovo del contratto. Da lunedì sarà di nuovo in campo e alla lunga potrebbe riprendersi il posto. Ad inizio stagione, d’altro canto, era proprio lui il titolare scelto da Spalletti per difendere la porta. Credo che nei pensieri della società sia lui il futuro degli azzurri, ma tutto ruoterà intorno alle scelte fatte da qui a fine stagione.

e del ritorno in campo di Victor Osimhen

“Non credo che venga convocato solo per dargli il contentino. Potrà scendere in campo, ma molto dipenderà da come si svolgerà la partita. Verrà utilizzato per una quindicina di minuti, a seconda delll’andamento della partita di Bologna. Poi ci sarà la sosta, con Spalletti che avrà la possibilità di trovarsi a febbraio con la rosa al completo e di rivedere il Napoli di inizio stagione.”