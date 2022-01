Manca sempre meno al ritorno in campo di Victor Osimhen. Il nigeriano è pronto a rientrare nella lista dei convocati di mister Spalletti, che dopo averlo annunciato post-Fiorentina sta valutando un piano per gestirlo. Secondo quanto riportato da Repubblica, contro il Bologna è praticamente impossibile che venga schierato dal primo minuto. Nella trasferta del Dall’Ara molto probabilmente inizierà ad unirsi al gruppo, restando per 90 minuti in panchina.