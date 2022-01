La Lazio di Maurizio Sarri passeggia a Salerno e si prende tre punti contro la Salernitana con un secco 0-3. Decidono una doppietta micidiale di Ciro Immobile nei primi 10 minuti di gioco e una rete di Manuel Lazzari in contropiede al 66′. i biancocelesti salgono al sesto posto in classifica, dunque in piena zona Conference League; per i campani, alla prima gara con il nuovo presidente Iervolino, si fa sempre più dura