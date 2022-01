Il Torino espugna Marassi: Singo e Praet ribaltano D’Aversa

Allo Stadio Marassi di Genova, Sampdoria e Torino sono scese in campo nel match di apertura della ventiduesima giornata di Serie A. Ad avere la meglio sono stati gli ospiti che sono, però, passati in svantaggio con la rete di Ciccio Caputo con 18 minuti. Nonostante un’eroica Sampdoria, la squadra di Juric è quella che ha mostrato di essere sempre superiore in campo e riesce a ribaltare la partita prima con il terzo gol in campionato di Singo e poi la rete dell’ex Dennis Praet.

Con questa vittoria, il Torino continua il suo flirt con la zona Europa. La Sampdoria, immersa tra problemi economici e societari, galleggia nella parte bassa della classifica in attesa di un mercato che possa dara uno sprint in più al gruppo guidato da D’Aversa.