L’edizione odierna de Il Mattino ha fatto il punto sulla prossima sfida che attenderà il Napoli, ossia quella al Dall’Ara contro il Bologna. Non sarà facile riprendere dopo quasi 130 minuti giocati in Coppa Italia contro la Fiorentina, ma stavolta la panchina offrirà qualche soluzione in più.

Luciano Spalletti dovrebbe effettuare un po’ di turnover, una mossa che sembra scontata dopo le fatiche di giovedì. La prossima sarà una settimana tipo, per cercare di ritrovare in qualche modo lo smalto perso sul finire del 2021.