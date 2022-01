Giovanni Ignoffo, ex calciatore azzurro ed ex allenatore dell’obiettivo del Napoli Fabiano Parisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole:

“Ho allenato Parisi ad Avellino, e posso dire che è migliorato giocando con gente più forte di lui. In carriera ha vinto due campionati, lui è molto tecnico e veloce che in una squadra come il Napoli potrebbe crescere ancora di più. Sa giocare anche da terzino sinistro, sia in una difesa a quattro che in uno schieramento a cinque”.

“Napoli? Ora come ora manca uno come Koulibaly che regga la difesa, tutti gli altri possono solo migliorare con lui a fianco, incluso Tuanzebe. Inoltre c’è bisogno di avere un difensore capace di impostare l’azione dal basso, che è una delle chiavi del calcio italiano ma in generale del calcio moderno. Giocatori con queste caratteristiche possono contribuire anche alla superiorità numerica in fase offensiva”