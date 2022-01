Filippo Costa: “A Parma per riscattarmi, ho vissuto sei mesi molto difficili”

Filippo Costa, ceduto al Parma in questa sessione invernale di calciomercato, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali della società emiliana. Di seguito le sue parole:

“Sono stati sei mesi di difficili per me, quasi non ho creduto alla chiamata del Parma. Non potevo trovare una soluzione migliore, vengo a giocare in una squadra storica che ha obiettivi importanti da raggiungere. Non vedo l’ora di riscattarmi e farò di tutto per essere sempre a disposizione del mister e dei compagni”.

“A Parma già conoscevo qualcuno, come Inglese, Tutino e Schiattarella. Tutto il gruppo mi ha accolto benissimo e sto conoscendo anche gli altri. Iachini? Il mister ha un carattere forte e determinato, questo è ciò che serve per puntare alla risalita”.