Doppio Immobile contro una Salernitana decimata: 2-0 Lazio dopo 45′

In uno Stadio Arechi spettrale vista la limitazione della capienza massima dello stadio a 5mila spettatori, inizia così l’era Iervolino. Mr.Pegaso è oggi in tribuna con la sua famiglia per assistere alla partita della sua nuova squadra contro la Lazio. Le previsioni non erano positive alla vigilia: il cluster diffusosi dai campani, ha ridotto all’osso l’organico di Colantuono che ha dovuto lanciare il difensore della Primavera Andrei Motoc.

Sin dal fischio d’inizio, la squadra di Sarri ha imposto la sua ideologia e dopo 10 minuti è arrivata subito ad un doppio vantaggio siglato da Immobile. I biancocelesti, però, hanno dovuto rinunciare a Pedro. Nel finale, infatti, l’ala spagnola è uscita per un infortunio muscolare. Al suo posto è entrato Felipe Anderson.