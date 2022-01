L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla sfida tra Bologna e Napoli e Riccardo Orsolini. Infatti, come riportato dal quotidiano, il giocatore simbolo degli emiliani potrebbe non giocare contro la squadra di Spalletti. Il giocatore tra oggi e domani farà altri test per capire meglio le sue condizioni. Nella giornata di ieri, riporta il quotidiano, si è allenato però evitando i contrasti con la squadra ed in maniera leggera.