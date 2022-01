L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio ad Alex Meret e alla partita di lunedì contro il Bologna. Infatti, come riportato dal quotidiano, il friulano, con l’infortunio di Ospina, ha l’occasione per far ricredere Spalletti. Il contratto del portiere ex Udinese, in prestito alla Spal, finirà tra un anno e il rinnovo sembra essere molto distante.