L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al Napoli e alla condizione fisica dei calciatori di Spalletti. Infatti, come riportato dal quotidiano, il Napoli ha enormi difficoltà in casa. I partenopei, nelle ultime 12 giornate, non solo hanno collezionato 6 sconfitte ma, incredibilmente, 4 di esse sono state perse al “Maradona”.