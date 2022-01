CdS – Bologna, ancora tre positivi da poter recuperare per il Napoli: ecco chi

Il Corriere dello Sport parla della situazione Covid in casa Bologna, e di come la squadra di Mihajlovic punti a recuperare uomini per la sfida contro il Napoli.

Infatti al momento, in casa rossoblu, Federico Santander, Emanuel Vignato e Gary Medel sono positivi al Covid: i tre calciatori sono controllati quotidianamente e, appena saranno negativi, potranno essere a dispoisizione del tecnico ex Inter. Mentre Medel e Vignato sono già a Bologna, Federico Santander è in isolamento in Paraguay: per lui, il processo di rientro, potrebbe essere più lungo.