Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di Sportweek aprendo anche una parentesi sul suo rapporto con Luciano Spalletti.

“Per arrivare a questi livelli ho fatto un’enorme gavetta. Non so se da solo sarei arrivato a certi livelli, devo ringraziare Spalletti che mi ha aperto un mondo. Luciano ha una curiosità esagerta, quando mi chiamò alla Roma fu perché io ero ancora più curioso di lui. Sono stato in giallorosso per dodici anni”.