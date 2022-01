Vigliotti: “Il Napoli ha pagato dal punto di vista fisico e mentale”

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Il Bar Dello Sport, della sfida Napoli-Fiorentina e non solo.

“Il Napoli ha pagato contro la Fiorentina, indubbiamente dal punto di vista fisico e mentale, aver giocato praticamente con gli stessi effettivi, la terza partita in sette giorni. Resta il grande rammarico di aver sprecato l’occasione di aver recuperato la gara sul finale di primo tempo, e di aver giocato gran parte del secondo tempo in superiorità numerica senza trarne vantaggio. Al resto ci hanno pensato la decisione sbagliata dell’arbitro Ayroldi, mal coadiuvato al VAR, di non aver espulso Duncan nel primo tempo, la grave leggerezza di Lozano per aver commesso un fallo da cartellino rosso, questa volta non sfuggito alla lente del VAR, e di Fabian Ruiz che ha rimediato due ammonizioni in pochi minuti, che ha costretto il Napoli a giocare i supplementari con l’uomo in meno”.

“Solo il recupero finalmente dei tanti giocatori al momento ancora indisponibili potrà consentire al Napoli, a partire dalla gara contro il Bologna lunedì prossimo, di conservare la preziosa e fondamentale posizione in classifica per raggiungere l’obiettivo Champions League”