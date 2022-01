Venerato: “Il Napoli non molla Olivera, ma il Getafe rifiuta il prestito”

Il giornalista RAI ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, ha parlato del Napoli ai microfoni del TG Sport, focalizzandosi soprattutto sulla questione terzino sinistro. Queste le sue parole:

“Il Getafe continua a rifiutare il prestito secco per Mathias Olivera, ma il Napoli non demorde. Sa di avere il gradimento del difensore e continuerà a trattare con il club spagnolo”.

La conferma arriva anche dal giornalista Sky ed esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, che spiega come gli azzurri vorrebbero l’uruguagio in prestito con diritto di riscatto, mentre il club spagnolo vuole cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se il Napoli accontenterà le richieste o deciderà di restare con Mario Rui e Ghoulam in quel ruolo, almeno fino alla fine di questa stagione.