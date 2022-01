I contagi di Covid sono in aumento in tutta Italia e la Serie A non è esclusa. Oggi, dopo il Torino, a comunicare nuove positività è la Salernitana. Di seguito il comunicato della società campana: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito di ulteriori controlli, altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19”.