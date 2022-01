TMW – Bologna-Napoli, le probabili formazioni: ballottaggio Demme-Lobotka

Dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina, il Napoli ritornerà in campo contro il Bologna per il posticipo della 22a giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com Mihajilovic avrebbe recuperato Hickey, Soumaoro e Sansone per la sfida contro gli azzurri. Orsolini proverà a stringere i denti. Gli indisponibili sono Medel, Vignato, Schouten, Kingsley e Santander. Out anche Barrow e Mbaye impegnati in Coppa d’Africa.

Per Spalletti invece rimane in dubbio Ospina, uscito all’intervallo del match con la Fiorentina per un risentimento al polpaccio. Out Insigne, Koulibaly, Anguissa, Ounas. Rientrano Rui e Zielinski guariti dal Covid. Ballottaggio tra Demme e Lobotka per affiancare Fabián.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

Bologna (3-4-1-2): Skoruspki; Bonifazi; Binks; Theate; Hickey; Svanberg; Dominguez; De Silvestri; Soriano; Arnautovic; Orsolini.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani; Juan Jesus; Mario Rui; Fabián, Demme; Politano, Elmas; Lozano; Mertens.