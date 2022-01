Sostituto Insigne, il Napoli mette nel mirino Julian Alvarez del River Plate

Il Napoli pensa già al futuro, ma non ha necessità di spendere già da ora. La dirigenza partenopea guarda attenta le possibili occasioni per il ruolo di terzino sinistro, ma nel frattempo, come riporta La Repubblica, inizia a guardarsi attorno anche per quanto riguarda il sostituto di Lorenzo Insigne. Nel mirino sarebbe finito Julian Alvarez, attaccante del River Plate sul quale ci sono già gli occhi di mezza Europa. Ieri alcuni giornalisti argentini avevano annunciato questa notizia che oggi ha trovato conferma anche in Italia.