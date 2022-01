Pecci: “È più facile vedere una piccola che vince, questa situazione è inaccettabile”

Eraldo Pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss riguardo alla validità del campionato di A e quanto i casi Covid possano gravare sulle 7 sorelle:

“Quando perdi qualcosa non ha funzionato, è evidente. La Fiorentina è sempre una brutta squadra da affrontare nonostante venisse da una brutta partita con il Torino. Come diceva Spalletti non è andato niente bene. E’ un campionato in emergenza, ci sono giocatori che rientrano, ci sono tanti assenti ma non vale solo per il Napoli o per la Fiorentina. Sicuramente per colpa di questa situazione è più facile che escano partite dove la più debole batte la più forte, o che tra un tempo ed un altro si capovolgono le cose per la stanchezza. Secondo me Spalletti si è approcciato benissimo a tutte le assenze, non facendo la vittima perchè ripeto, i momenti brutti capiteranno a tutti”.