Nervo: “Ieri il Napoli è stato sfortunato. Su Lozano…”

Carlo Nervo, ex calciatore, è intervenuto in diretta a 1 Football Club, trasmissione in onda su 1 Station Radio.

“Napoli-Bologna? Il Napoli ha dimostrato di essere una grande squadra. Ieri ha avuto anche tanti episodi sfavorevoli, mi piace molto Spalletti come allenatore. Insigne al Toronto? Era un’offerta difficile da rifiutare, umanamente capisco bene. È come aver fatto 13. Elmas? Mi è sembrato da subito un buon giocatore. Un giocatore deve saper aiutare la squadra; lui può ricoprire più ruoli e questo è molto importante per l’allenatore. Lozano? Viene ricordato per quel fallo. Ha fatto un errore da ‘ragazzo’, ma è comunque un giocatore che vorrei sempre in squadra. Se avesse fatto gol invece di prendere il palo, oggi si parlerebbe di altro”.