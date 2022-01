Moviola GdS – Ayroldi demolito: “Duncan da rosso, Ikoné doveva andare in porta!”

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della moviola de “La Gazzetta dello Sport”, Ayroldi avrebbe compiuto delle scelte rivedibili in Napoli-Fiorentina:

“Duncan graziato a metà primo tempo per un’entrataccia da dietro su Politano: ha l’ammonizione ma va vicinissimo al rosso. Ayroldi condona due falli da cartellino giallo a Castrovilli e a Tuanzebe nella stessa azione. Ineccepibile l’espulsione a Dragowski. Ayroldi passa dal Var per convertire l’ammonizione in espulsione a Lozano, autore di una dura entrata sul malleolo della gamba sinistra di Gonzalez. In pieno recupero l’arbitro ferma l’azione per dare il secondo giallo a Fabian Ruiz (Torreira al tappeto) non concedendo il vantaggio a Ikoné lanciato a rete“.