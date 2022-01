Milan, che tegola: lesione al menisco per Tomori, dovrà operarsi

Il difensore inglese del Milan, Fikayo Tomori, ieri è uscito nel primo tempo della gara contro il Genoa di Coppa Italia a causa di un fastidio al ginocchio. Oggi, il calciatore si è sottoposto agli esami che, come riferito dalla società rossonera, hanno evidenziato una lesione al menisco che lo porterà d operarsi e a stare fermo ai box almeno un mese. Grave tegola per Stefano Pioli e per i rossoneri che già dovranno fare a meno di Simon Kjaer fino al termine della stagione e che in questo momento hanno ai box, causa Covid-19, anche Romagnoli. Recuperato, invece, Davide Calabria, negativizzatosi nella giornata di oggi.