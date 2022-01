Mertens, in attesa del rinnovo spunta l’Inter Miami su di lui

Dries Mertens continua a segnare e a regalare gioie ai tifosi del Napoli, ma il suo contratto scadrà al termine di questa stagione. Il belga ha già ripetuto più volte di voler restare in maglia azzurra, ma la società partenopea sta pensando seriamente se rinnovargli o meno il contratto per un altro anno. Nel frattempo, stando a quanto riportato da Mediaset, su di lui avrebbe messo gli occhi l’Inter Miami, squadra che milita in MLS. Dopo Insigne, così, un altro calciatore azzurro potrebbe finire in America.