L’ex prep. portieri: “Meret non ha colpa su nessuno dei gol viola”

Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli, per parlare di Alex Meret. Le sue parole:

“Meret non ha colpe sui gol: sono tiri ravvicinati, sul gol di Biraghi la barriera è ben messa e il giocatore della Fiorentina poi la mette a giro colpendo il palo, Meret si distende bene sul tiro. Piuttosto hanno fatto errori in barrieria i difensori: non hanno accorciato e hanno tolto la visione della palla a Meret. Il gol di Venuti è da 6 metri e sul tiro di Piantek Meret fa anche bene la traslazione ma non può nulla. Come si para? Deve fare il cosiddetto passo incrociato. L’unica cosa che avrei suggerito a Meret sarebbe stata di fare un passo indietro: in questo modo avrebbe recuperato un decimo di secondo nell’esplosività dalle gambe, ci sarebbe arrivato perché avrebbe recuperato forza. Meret fa benissimo le esercitazioni mirate alla forza esplosiva”.