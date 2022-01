L’ex azzurro Nikola Maksimovic nel mirino della Salernitana: i campani cercano un colpo in difesa il serbo è il primo della lista. Il difensore al momento è in forza al Genoa, dove però non gioca. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, la Salernitana ha già tentato un primo approccio con il suo agente Fali Ramadani.