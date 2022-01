Le pagelle di Lozano: “Prima il palo, poi l’espulsione”

Tra le note negative di Napoli-Fiorentina figura anche Hirving Lozano. Il messicano, tornato in Italia da pochissimo, è stato inserito a partita in corso, per poi farsi espellere dopo alcuni minuti. Queste le valutazioni dei quotidiani sulla sua prestazione: La Gazzetta dello Sport scrive a riguardo “colpisce il palo, ma poi si fa espellere” assegnandogli un 4. Il Corriere dello Sport non di discosta troppo: “il palo, vabbè, poi il rosso”: voto 4. Tuttosport prima lo esalta “colpisce il palo con una giocata meravigliosa” per poi concludere “ma rovina tutto con l’espulsione” dandogli 4,5. Il Mattino racconta del suo primo episodio: un tiro che termina “ingloriosamente” sul palo a Terracciano battuto e l’altro ovvero “l’intervento inutile su Gonzalez”. Anche in questo caso, il voto è stato di 4,5.