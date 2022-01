Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni per Televomero riguardo a Elmas e la lotta Champions del Napoli:

“Ho letto su un quotidiano molto seguito che Elmas varrebbe addirittura 45 milioni. Forse è stato un refuso, forse volevano scrivere ‘meloni’. Spalletti ha preso una fissazione e stravede per il centrocampista macedone. Se tutto va bene il Napoli è una squadra che può lottare per la Champions, non facciamo voli pindarici”.