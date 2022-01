Del Genio: “Le sconfitte in casa al Napoli hanno costato tanto nelle varie competizioni: il dato”

Paolo Del Genio, giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della sconfitta di ieri contro la Fiorentina: “Il Napoli ieri nel secondo tempo è stato in superiorità numerica e non ha saputo per niente sfruttare questo fattore non rendendosi mai pericoloso. Questo di certo non si può spiegare con l’assenza di Osimhen. In casa gli azzurri hanno perso cinque partite nelle varie competizioni e questo non è un dato positivo. Queste sconfitte hanno allontanato la squadra di Spalletti dalla vetta, l’hanno fatta uscire dalla Coppa Italia e per giunta è costato il secondo posto nel girone di Europa League che porta alla sfida contro il Barcellona”.