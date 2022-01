CorrSport – Osimhen tornerà per il Bologna, ma si agirà con prudenza

L’edizione odierna de Il Corrriere Dello Sport ha parlato del possibile ritorno di Victor Osimhen tra i convocati per Bologna-Napoli. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

“L’attaccante nigeriano è prossimo al rientro. La visita di controllo dopo essere risultato positivo al covid è andata bene, sta rispettando i tempi di recupero dopo l’operazione ed è anche tornato in gruppo. Spalletti ha già annunciato che per lunedì sarà convocato, ma che per il suo impiego non c’è fretta, soprattutto, si agirà con la massima prudenza per evitare rischi. E sicuramente, l’attaccante indosserà una maschera protettiva”.