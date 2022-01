CorrSport – Inter, si valuta un esposto contro Commisso. I dettagli

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport, l’Inter starebbe pensando ad un esposto contro Rocco Commisso. L’intervista del presidente della Fiorentina ai microfoni del Financial Times non è andata giù a molti, in particolare il passo dove accusa alcune proprietà di “usare i soldi degli altri”. La società nerazzurra starebbe pensando ad un esposto in proprio, in assenza di un intervento della Procura Federale, anche se i vari club si aspettano un deferimento nei confronti del presidente dei viola.