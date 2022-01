L’edizione odierna de Il Corriere Dello Sport torna sull’episodio della lite tra Leonardo Bonucci e il segretario dell’Inter Cristiano Mozzillo. Quel che viene fuori dalle varie riprese, è che il dirigente nerazzurro avrebbe provocato il difensore della Juventus con un “Entra adesso…”. Il calciatore non avrebbe retto e avrebbe reagito nel seguente modo: “Non si fa così. Non mi esulti in faccia, che c…o fai?”. Da qua, nasce la spinta al segretario ex Napoli.