Cassano attacca la Juve: “Se pensano di giocare bene a calcio è preoccupante”

Antonio Cassano è intervenuto nel corso della trasmissione BoboTv, in onda su Twitch, per analizzate la finale di Supercoppa italiana vinta dall’Inter contro la Juventus. Le sue parole sui bianconeri:

“Ho sentito dire da Allegri e da alcuni giocatori indottrinati da lui che la Juve ha fatto una buona partita contro l’Inter. Se difendere per 120 minuto vuol dire fare una buona partita, allora io non capisco nulla. Giocare a calcio significa fare una partita come quella che ha fatto l’Inter, che ha strameritato la vittoria. Io non posso pensare che la Juventus possa continuare a giocare così: la loro convinzione di giocare bene è preoccupante”.