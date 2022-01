Bucchioni: “Il Napoli ieri ha giocato bene ma la stanchezza ha avuto la meglio”

Enzo Bucchioni, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare della gara di ieri contro la Fiorentina. Di seguito le parole del giornalista fiorentino alla radio ufficiale azzurra: “Molto facile leggere quello che è successo ieri nel match, il Napoli ha anche giocato bene ma ad un certo punto la stanchezza ha avuto la meglio ed è accaduto quello che abbiamo visto. I supplementari hanno stancato ancora di più, in vista della sfida con il Bologna sarà veramente importante recuperare energie e i giocatori indisponibili ad oggi per avere così più scelte”.