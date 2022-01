Bucchioni: “Capita perdere in una situazione del genere ma il Napoli non è mai crollato”

Enzo Bucchioni a Radio Kiss Kiss si è espresso così dopo la sonora sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina:

“Credo che ci sia una ragione di fondo che abbia fatto maturare la partita in questo modo, la fatica che ha fatto il Napoli nelle due precedenti gare. Gli azzurri erano riusciti a coprire l’emergenza e l’assenza di questi giocatori, ma alla lunga la paghi. Con la Juve e la Samp nessuno si era accorto dell’assenza di quelli bravi, erano stati bravi a sopperire alle assenze, ma succede che con troppe partite ravvicinate si facciano sentire lo stesso. L’assetto della squadra è sempre stato giusto, non è che il Napoli si sia sfilacciato, dal punto di vista tattico e della personalità l’ha sempre mantenuto. Poi capita che gli errori ti facciano perdere una partita, insieme alla stanchezza, però il Napoli non l’ho mai visto crollare, ha provato a fare la partita finché ha potuto”.