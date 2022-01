Bologna-Napoli, i precedenti del match

Lunedì 17 gennaio si giocherà Bologna-Napoli, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A. Sarà la sfida numero 126, e la sessantatreesima edizione in casa emiliana. I precedenti 62 sorridono il Bologna con: 31 vittorie, 14 pareggi e 17 sconfitte.

L’ultima vittoria del Napoli in trasferta è datata 8 novembre 2020. I partenopei vinsero per 1-0 grazie al gol di Victor Osimhen.

L’ultimo pareggio invece risale alla sfida giocato a luglio 2020. La partita finì per 1-1 con i gol di Barrow e Manolas.

L’ultima vittoria per il Bologna in casa, invece, risale all’ultima sfida giocata al Dall’Ara. I rossoblù sconfissero gli azzurri per 3-2 con doppietta di Santander e gol di Dzemaili per la squadra emiliana e di Ghoulam e Mertens per gli azzurri.