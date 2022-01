Bologna, Hickey negativo e pronto per il Napoli. Schouten ancora out

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, dopo un lunghissimo periodo in cui è stato fuori a causa di un grave infortunio, può tornare a breve tra i convocati di Sinisa Mihajlovic. Come riporta Tuttobolognaweb, però, non dovrebbe riuscire a recuperare già per la gara di lunedì contro il Napoli. Discorso diverso, invece, per Aaron Hickey, che dopo l’ultimo giro di tamponi si è negativizzato dal Covid-19 e lunedì sarà pienamente disponibile. Restano ai box Santander, Vignato, Medel e Molla, oltre a Musa Barrow, impegnato in Coppa D’Africa con il suo Gambia.