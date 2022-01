Biazzo: “Dalle parole di Giuntoli si è capito che non vogliono rinnovare nemmeno Mertens”

Salvatore Biazzo, voce storica della Rai, è intervenuto nel corso di TMW News per parlare della sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Le sue parole:

“I viola sono settimi in campionato e potrebbero spiccare il volo per obiettivi europei. Firenze lo merita. I viola a volte sono rimasti scoperti concedendo la possibilità al Napoli di riequilibrare il risultato. Gli uomini di Italiano, però, hanno avuto un passo in più. D’altro canto, il Napoli, che punta allo Scudetto, non può giocare come ieri. C’è stata confusione a centrocampo, non sono mancate le difficoltà in difesa, nessuno riusciva a contenere Vlahovic”.

SU TUANZEBE – “Aspettiamo a giudicarlo, forse non conosceva le qualità di Vlahovic. Spalletti può avere delle giustificazioni, viste le tante assenze: la società dovrebbe fare delle riflessioni. Il tecnico toscano non ha saputo interpretare la partita della Fiorentina, sottovalutandola. Pensava di sbrigare la faccenda come una pratica burocratica. Col Bologna torneranno Osimhen e Mario Rui, gli azzurr affronteranno tre partite da cui devono uscire con nove punti. Giuntoli ha dichiarato che il Napoli è fermo sul mercato: non vogliono far sapere chi saranno i sostituti di Insigne e di Mertens, visto che a quanto pare non vogliono rinnovare neanche il belga, che ricordo è a quota 143 gol ed è il più grande cannoniere di tutti i tempi del Napoli”.