Vigliotti: “Il Napoli dovrà impegnarsi questa sera contro la Viola”

Gianluca Vigliotti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli. Il giornalista ha commentato l’imminente sfida di Coppa Italia fra Napoli e Fiorentina.

Questo quanto dichiarato: “In caso di successo in Coppa Italia contro la Fiorentina, il Napoli troverà nei quarti di finale l’Atalanta. La partita in gara unica si giocherà a Bergamo il prossimo 9 febbraio. Ma giocare al Maradona stasera contro la Fiorentina non sarà un’impresa facile. La rabbia Viola per la pesante sconfitta subita contro il Torino in campionato, il poco pubblico presente sugli spalti, anche a causa dell’orario in cui si giocherà la partita; Spalletti ha a disposizione pochi ricambi, ciò rende la partita del Napoli piuttosto difficile. Per superare il turno occorrerà un’altra grande prestazione per il Napoli”.