United, arriva la confessione di Ronaldo: “Voglio un cambio di mentalità”

La stella del Manchester United Cristiano Ronaldo, sa come alzare la voce all’interno dello spogliatoio al momento giusto per essere un leader. Proprio per questo ha rilasciato una piccola intervista a Sky Sports Uk, evidenziando in un passaggio:

“Dobbiamo costruire qualcosa di nuovo e ben venga il cambio di allenatore, anche se può essere destabilizzante. Siamo migliorati tanto grazie a Rangnick ma non accetto un certo aspetto della nostra mentalità. Pensiamo di essere quelli inferiori in campionato, voglio un cambio di marcia perchè non sono qui per il sesto o settimo posto, possiamo cambiare le cose. Sono qui per vincere e restare competitivi, non vado oltre perchè non credo sia la sede opportuna”.