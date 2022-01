Una serata stregata

Una brutta figura al Maradona Stadium con il Napoli che ha perso una grande opportunità di poter continuare il percorso in Coppa Italia, una competizione che ha da sempre onorato e portato a casa per ben tre volte nell’era De Laurentiis. Uno a uno alla fine del primo tempo, con un vantaggio enorme sulla Fiorentina finita in 10 per un errore madornale di Drągowski su Elmas che, senza alcun dubbio da parte dell’arbitro, è stato cacciato fuori con un rosso diretto.

Insomma, la strada sembrava in discesa fino a quando una semplice punizione tirata da Biraghi, ribattuta dalla difesa e segnata, alla fine, dallo stesso il quale ha messo totalmente in crisi il Napoli che, nonostante i numerosi punti a favore per gli azzurri, ha invece palesato una stanchezza mentale e fisica notevole. Nonostante i tanti assenti, non è perdonabile ciò che è successo nel secondo tempo, con due espulsioni dei subentrati e tornati da poco in campo, Lozano e Fabìan Ruiz, che in poco tempo hanno lasciato in 9 i compagni. Da 11 a 10 a 10 a 9: una debacle probabilmente che non capiterà più facilmente, una partita letteralmente stregata se si considera il finale.

Quando tutto sembrava perso, però, Petagna fa salva ancora una volta la squadra dopo la vittoria regalata domenica contro la Sampdoria, con una rete allo scadere dei tempi di recupero che ha dato l’accesso ai supplementari. A denti stretti ma con una palese difficoltà nel tenere testa agli avversari, galvanizzati comunque dal vantaggio numerico (cosa non accaduta, invece, nel Napoli che non ha approfittato di tale occasione) e, in generale, con uno spirito diverso, di rivalsa probabilmente dopo la cocente sconfitta contro il Torino. La differenza, appunto, è stata la voglia di vincere: agli azzurri è mancato quel quid pluris che gli avrebbe permesso di poter continuare questa importante avventura.

I tempi supplementari hanno soltanto confermato chi meritasse di più di vincere e, senza ombra di dubbio, il sunto di queste due ore e mezza è che la fortuna aiuta gli audaci.