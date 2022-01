ULTIM’ORA – Bologna-Napoli, due emiliani a rischio in vista del match con gli azzurri: le ultime

Dopo il match di Coppa Italia con la Fiorentina, il Napoli affronterà il Bologna nel prossimo match di campionato. La squadra di Sinisa Mihajlovic, una delle tante sorprese di questa Serie A, vuole rifarsi dopo il bruttissimo risultato dell’andata. Il tecnico serbo però, molto probabilmente, dovrà fare a meno di due titolarissimi. A comunicarlo è proprio il sito ufficiale del Bologna, attraverso il report ufficiale dell’allenamento odierno. Queste tutte le novità:

“Nel pomeriggio soleggiato di oggi sono proseguiti i lavori dei rossoblù verso la partita col Napoli. Agli ordini di Sinisa Mihajlovic la squadra ha svolto un’attivazione atletica, una serie di esercitazioni tattiche e lavoro a tema in due gruppi. Programma personalizzato per Jerdy Schouten, terapie per Riccardo Orsolini“.