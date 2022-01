Tuttosport – Nuova positività al Covid nel gruppo squadra della Fiorentina: le ultime verso Napoli

Il quotidiano Tuttosport rivela che nel gruppo squadra della Fiorentina è emersa una nuova positività al Covid-19. Assoluta riservatezza sul nome:

“Proprio alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Napoli, per la quale sonosono stati convocati 23 giocatori (assenti Amrabat in Coppa d’Africa, Benassi, Martinez Quarta e Sottil che ha ripreso solo in queste ore ad allenarsi) è emerso un nuovo caso di positività al Covid-19 nella Fiorentina: si tratta di un componente della prima squadra. E come per i cinque casi precedenti (due calciatori e tre collaboratori vicini alla prima squadra) anche in questo caso la società viola non ha rivelato il nome. La Fiorentina ha comunque tenuto a precisare che il soggetto contagiato è regolarmente vaccinato e asintomatico e la sua positività è emersa dopo il tampone eseguito martedì scorso. Intanto sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed è stata informata le autorità competenti. La squadra comunque, come già accaduto in passato, neppure stavolta entrerà in bolla”.