Tuttosport – Anche il Napoli sul tedesco Ginter: due le alternative

In vista delle occasioni a parametro zero del mercato estivo, molti club cominciano a muoversi.

Tra questi c’è il Napoli, che ha individuato in Matthias Ginter (si svincolerà dal Borussia Monchengladbach a giugno) il rinforzo ideale ed economico per la difesa. Sul calciatore è in vantaggio l’Inter, che ha da tempo avviato i contatti con gli agenti.

L’alternative sono Gleison Bremer del Torino e Luiz Felipe della Lazio, sui quali entrambe le milanesi sono pronte a dare battaglia, soprattutto i rossoneri.